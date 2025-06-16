عاجل/ بالأسماء: قائمة الموقوفين من المشاركين في “قافلة الصمود”



اكدت قافلة الصمود في بلاغ اليوم الاثنين 16 جوان 2025، انه لا يزال عدد من مشاركي القافلة رهن الإيقاف، والذين ينتظر الإفراج عنهم في الساعات القادمة، مؤكدين انهم جددوا التواصل مع جميع الجهات المعنية، بما في ذلك وزارة الخارجية التونسية، لتسريع إطلاق سراحهم في أسرع وقت ممكن.

ووفق نص البلاغ فان الموقوفين هم كالتالي:

الموقوفين من تونس :

1. يوسف بن يونس

2. سامي بن بلقاسم الرقيصي

3. علاء بن عمارة

– الموقوفين من الجزائر :

1- زيدان الياس

2- بلال ورتاني

3- ياسر بولعراس

الموقوفين من ليبيا:

1. عبد الرحمان رياض النسر

2. عبد الرزاق سالم حماد

3- أديب علي البكوش الورفلي

4.مصعب يوسف الفارس

5- ابوعجيلة احمد علي ابو الڨطف

6- بلال الفيتوري

الموقوف من السودان :

1. محمد نور محمد علي

واكدت القافلة انه تم ابلاغهم من قبل السلطات الليبية أن السلطات المصرية قد رفضت مطالب التراخيص التي توجهت بها إلى سفارة مصر في تونس عبر كل القنوات القانونية والدبلوماسية الممكنة.

وبالنظر إلى استنفاذ كامل الحلول لفتح طريق بري واستحالة الطريق البحري في ليبيا، قرر مسيرو القافلة العودة إلى تونس والبحث في سبل أخرى لفك الحصار عن القطاع.

وشددت القافلة ان قرار العودة مرتبط بإطلاق سراح الموقوفين، مؤكدة ان القافلة سلمية وستبقى سلمية وسنظل على عين المكان سلمياً في انتظار إطلاق سراحهم.