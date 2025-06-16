عاجل/ تحذير إيراني بإخلاء مقرّي قناتين إسرائيليتين

أصدرت إيران، الإثنين، تحذيرا بالإخلاء موجّها إلى العاملين في مقري القناتين الإسرائيليتين “القناة 12″ و”القناة 14”.

حيث اصدر الحساب الرسمي ‘إيران بالعربية’ على تطبيق تلغرام، والمرخّص من وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، تحذيرا بالإخلاء موجّها إلى العاملين في مقري القناتين الإسرائيليتين “القناة 12” و”القناة 14″، اليوم الاثنين.

وياتي ذلم عقب ضربة جوية إسرائيلية استهدفت شبكة أخبار “جمهورية إيران الإسلامية” (IRINN)، والتي تديرها هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية (IRIB)، في وقت سابق من اليوم.

وكانت وكالة “فارس” الإيرانية قد أعلنت أن البث الرسمي للتلفزيون الإيراني عاد بعد انقطاع وجيز، إثر الغارة التي أسفرت عن مقتل عدد من موظفي المؤسسة الإعلامية.