بالأرقام: ترتيب الدول الأكثر إمتلاكـا للرؤوس النووية في العالم.. #خبر_عاجل

في ظل التصاعد المستمر للتوترات الجيوسياسية على الساحة الدولية، أصبح ملف الأسلحة النووية أكثر حيوية من أي وقت مضى. فقد أدت الزيادة في النزاعات والاختلافات بين الدول الكبرى إلى خلق بيئة تتسم بالقلق والريبة، مما يضع ضغوطاً هائلة على جهود الدبلوماسية الدولية الرامية إلى ضبط الأسلحة النووية وتعزيز نزع السلاح.

وتسعى الدول المختلفة إلى تعزيز قدراتها الدفاعية والتسلحية، ما يثير تساؤلات عديدة حول التوازن الاستراتيجي العالمي.

في هذا السياق، تأتي أهمية فهم توزيع الأسلحة النووية حول العالم كعامل رئيسي في تحليل الوضع الحالي والمستقبلي في مجال الأمن الدولي.

وبحسب التقديرات “التقريبية” الصادرة عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، ضمن التقييم السنوي لحالة التسلح ونزع السلاح والأمن الدولي، فإنه من إجمالي المخزون العالمي لنحو 12121 رأساً حربياً في جانفي 2024، كان هناك حوالي 9585 في المخزونات العسكرية للاستخدام المحتمل.. وتم نشر ما يقدر بنحو 3904 من هذه الرؤوس الحربية بالصواريخ والطائرات – أي أكثر بـ 60 رأساً عن جانفي 2023 – والباقي في التخزين المركزي.

كما تم الاحتفاظ بحوالي 2100 من الرؤوس الحربية المنشورة في حالة تأهب تشغيلي عالية على الصواريخ الباليستية.

وكانت جميع هذه الرؤوس الحربية تقريبًا مملوكة لروسيا أو الولايات المتحدة، ولكن يُعتقد لأول مرة أن الصين لديها بعض الرؤوس الحربية في حالة تأهب تشغيلي عالية.

ووفق التقرير، فإن كلاً من الهند وباكستان وكوريا الشمالية يسعون جميعها إلى امتلاك القدرة على نشر رؤوس حربية متعددة على صواريخ باليستية، وهو الأمر الذي تمتلكه بالفعل روسيا وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ــ ومؤخرا الصين.

وهذا من شأنه أن يتيح زيادة سريعة محتملة في الرؤوس الحربية المنشورة، فضلا عن إمكانية تهديد الدول المسلحة نوويا بتدمير المزيد من الأهداف.

وفي ما يلي ترتيب الدول الأكثر امتلاكاً للرؤوس النووية حول العالم:

– روسيا 5580

– الولايات المتحدة 5044

– الصين 500

– فرنسا 290

– المملكة المتحدة 225

– الهند 172

– باكستان 170

– إسرائيل 90

– كوريا الشمالية 50