عاجل/ بعد انذار بوجود قنبلة..طائرة تابعة لهذه الخطوط تغير مسارها..

عاجل/ الصين تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران في أسرع وقت..

عاجل/ انفجارات متتالية في طهران..

عاجل/ ايران تشن موجة جديدة من الهجمات الشرسة ضد الكيان الصهيوني..

عاجل/ إيران: الليلة.. هجمات شرسة ضد اسرائيل بأسلحة حديثة ومتطوّرة

2025/06/17 أخبار عالمية, أهم الأخبار, سياسة

أكّد قائد القوات البرية للجيش الإيراني كيومرث حيدري، اليوم الثلاثاء، على أنّ موجة جديدة من “الهجمات الشرسة للقوات المسلّحة الإيرانية” ستستهدف الاحتلال الإسرائيلي، خاصّة وأنّ القوات البرية للجيش، قد بدأت بأسلحة حديثة ومتطورة وستشتد خلال الساعات القادمة، وفق قوله.
وأفاد المتحدّث بأنّ مئات المسيّرات بعيدة المدى ذات الدقّة والقوّة التدميرية العالية، نجحت في استهداف وتدمير أسلحة ومواقع استراتيجية للكيان الصهيوني في الأراضي المحتلة، بما فيها يافا وحيفا.
وشدّد قائد القوات البرية للجيش الإيراني على أنّه “يجب أن يعلم العدو أنّ موجة جديدة من الهجمات الشرسة للقوات المسلحة الإيرانية، وخاصّة القوات البرية للجيش، قد بدأت بأسلحة حديثة ومتطورة، وستشتد خلال الساعات القادمة”.

وكالة الانباء الايرانية (إرنا)

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2025 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn