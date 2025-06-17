خلال 6 أشهر: تونس تصدّر 195 ألف طن من زيت الزيتون نحو اكثر من 60 دولة.. #خبر_عاجل

كشف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ، الثلاثاء، عن تصدير تونس لــ 195 ألف طن من زيت الزيتون، من بينها 40 ألف طن زيت بيولوجي، وذلك نحو أكثر من 60 بلد في العالم ،خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2025

وتوقع بن الشيخ، في تصريح لــ(وات) على هامش،إنعقاد حفل توزيع جوائز الدورة الثامنة لجائزة الديوان الوطني للزيت لأحسن زيت زيتون بكر ممتاز، بمقر الوزارة، أن يقع إنتاج 340 ألف طن من زيت الزيتون خلال السنة الحالية، مقابل 230 ألف طن خلال سنة 2024.

وأشاد، في هذا الصدد، بأهميّة قطاع الزّيتون وزيت الزّيتون والمجهودات التّي تقوم بها الدّولة في هذا المجال، مبيّنا أنّ غراسات الزّياتين تمثّل 20 بالمائة من المساحات المخصّصة للزّياتين في العالم وأنّ تونس تتموقع كرابع منتج لزيت الزّيتون في العالم، بمعدل 230 ألف طن في العشرية الأخيرة وثالث مصدر بمعدل 200 ألف طن للفترة ذاتها. كما أضاف بن الشيخ، أنّ هذا القطاع يساهم بحوالي 45 بالمائة من عائدات تصدير المواد الفلاحيّة الغذائيّة.

ونوّه الوزير في هذا الشأن، بالمجهودات الكبيرة المبذولة من كافة المتدخلين في القطاع من وزارات وهياكل إدارية وفلاحين ومحوّلين ومصدّرين ومعلبين، لتحسين جودة زيت الزيتون والرفع من حجم وقيمة صادرات زيت الزيتون باتجاه الأسواق المستهلكة، موضّحا أن أكثر من 80 بالمائة من الصادرات تخص نوعية زيت الزيتون البكر الممتاز ،ومكنت من إضفاء مكانة متميزة لزيت الزيتون التونسي في عديد الأسواق المستهلكة.

واكّد أنّ تونس تولي أهمية كبيرة لتطوير قطاع زيت الزيتون وتحسين الجودة حيث يحظى زيت الزيتون التونسي بمكانة متميزة عالميا تترجمها عديد التتويجات الدّوليّة التّي تتحقق من سنة لأخرى في مختلف المسابقات العالميّة وهو دليل على الميزات الإيجابية والخصوصيات المذاقية المتميّزة التي يحتويها زيت الزيتون التونسي.

ودعا كافة المتدخّلين في قطاع الزيتون وزيت الزيتون إلى مواصلة التألق في المحافل المحلية والدولية وفرض صيت ونكهة زيت الزيتون التونسي في كل أقطار العالم لمزيد تثمينه والرفع من قيمته المضافة.