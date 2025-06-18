عاجل/ ترامب: الأسبوع المقبل سيكون حاسما..

قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحافي في العاصمة واشنطن اليوم الاربعاء إن الأسبوع المقبل سيكون حاسما في ما يتعلق بإيران وربما يحدث ذلك قبل نهاية الأسبوع.

كما أشار ترامب إلى ان المفاوضات باتت متأخرة جدا مستدركا بالقول أنه لا يزال هناك وقت لوقف الحرب.

واعتبر الرئيس الأمريكي في تصريحاته أن ايران باتت عاجزة تماما وليس لديها أي دفاع جوي.

كما أفاد الرئيس الأمريكي بأنه لا يستطيع الجزم ما إذا كانت أمريكا ستقصف إيران.

وأضاف: “إيران تواصلت معنا”، مشيراً إلى أن طهران تواجه مشكلات كثيرة وتسعى إلى فتح باب التفاوض.

وتابع: “هناك فارق كبير بين الوضع الآن وقبل أسبوع”مشيرا إلى أن الإيرانيين “اقترحوا أن يأتوا إلى البيت الأبيض”.