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عاجل/ العدوان الصهيوني على إيران: قطر تحذر..

عاجل/ روسيا تحذّر من كارثة نووية وشيكة في الشرق الأوسط

2025/06/18 أخبار عالمية, أهم الأخبار, سياسة

حذرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية, ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء 18 جوان 2025, من “كارثة نووية وشيكة” في الشرق الأوسط, بسبب الضربات اليومية على البنية التحتية النووية الإيرانية من طرف الكيان الصهيوني.
وقالت زاخاروفا في تصريح لوكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك): “تشن يوميا عدة ضربات صاروخية على المنشآت النووية للبنية التحتية المدنية السلمية في إيران التي تخضع لسيطرة مراقبي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المتواجدين هناك”.
وتابعت بالقول: “علينا بالفعل, استنادا إلى البيان الذي أصدرته وزارةةالخارجية الروسية يوم أمس الثلاثاء, أن ندرك أننا على بعد ملليمترات من كارثة”.
ويشن الكيان الصهيوني منذ الجمعة الماضي, عدوانا جويا واسعا على مواقع عسكرية ونووية ومدنية في إيران, أسفر عن استشهاد عدد من القادة العسكريين والعلماء النوويين البارزين في البلاد, إلى جانب سقوط شهداء وجرحى من المدنيين بينهم نساء وأطفال, حسب ما أعلنت عنه السلطات الإيرانية.
وبشكل سريع وفي اليوم ذاته (الجمعة), ردت إيران على هذا العدوان الذي طال أراضيها, عبر إطلاق موجات من الهجمات الصاروخية, مستهدفة عشرات الأهداف والمراكز العسكرية والقواعد الجوية التابعة للكيان الصهيوني.

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