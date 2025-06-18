عاجل/ خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بهذه المناطق

يتّسم الطقس بقية اليوم الاربعاء، بظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة بالمناطق الغربية للوسط والجنوب ثم تشمل آخر الليل الشمال وتكون محليا غزيرة بالشمال الشرقي مع تساقط البرد بأمكان محدودة.

وتهب الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وبالجنوب وأثناء ظهور السحب الرعدية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات.

ويكون البحر مضطربا فشديد الاضطراب بخليج تونس ومتموجا الى قليل الاضطراب ببقية السواحل.

هذا وتتراوح الحرارة ليلا بين 20 و 26 درجة وتصل محليا إلى 29 درجة بأقصى الجنوب.