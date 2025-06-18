في الرشقة الأخيرة: إيران تستخدم صواريخ “أسرع من الصوت”.. #خبر_عاجل

قالت وكالة “تسنيم” الايرانية للأنباء إنه “بحسب الصور المنشورة، يبدو أن القوات الإيرانية استخدمت صاروخا جديدا في هذه العملية”.

وأكدت وسائل إعلام إيرانية ذلك بالقول إن الجيش الإيراني أطلق في الرشقة الجديدة، اليوم الاربعاء، “صواريخ أسرع من الصوت”.

كما أفاد التلفزيون الإيراني بأن صواريخ فتاح الفرط صوتية “نجحت في اختراق دفاعات” إسرائيل.

وفجر الأربعاء، قال الحرس الثوري الإيراني إن الموجة الـ11 من عملية “الوعد الصادق 3” استخدمت فيها صواريخ “فتاح” من الجيل الأول.

ولليوم السادس على التوالي تتواصل الحرب بين إسرائيل وإيران، حيث شن الخصمين ضربات صاروخية جديدة على بعضهما البعض، وذلك رغم دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران للاستسلام غير المشروط.