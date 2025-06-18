عاجل/ إستكمال إصلاح اختبارات الدورة الرئيسية للبكالوريا

أكد مدير عام الامتحانات بوزارة التربية محمد الميلي، استكمال عملية إصلاح اختبارات الدورة الرئيسية لمناظرة الباكالوريا بـ30 مركزا مفتوحا على المستوى الوطني.

وأضاف المسؤول في تصريح للاذاعة الوطنية، اليوم الأربعاء 18 جوان 2025، أنه تجري حاليا عملية التثبت الأولى لتليها عملية تثبت ثانية على أن يتم في مرحلة أخيرة قراءة النتائج من قبل رؤساء لجان الإصلاح.

وتنطلق عملية التسجيل في خدمة نشر نتائج الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا بواسطة الإرساليات القصيرة للهاتف الرقمي الجوال (SMS) ، غدا الخميس 19 جوان على الساعة العاشرة صباجا، وذلك بالنسبة إلى المنتفعين بخدمات الهاتف الجوّال لـ”اتصالات تونس” و”أوريدو” و “أورونج” بسعر إجمالي قدره 950 مليم وفق بلاغ سابق لوزارة التربية.