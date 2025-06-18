وزارة التعليم العالي تفتح مناظرة لانتداب 225 عاملا..التفاصيل..

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح مناظرة مهنية لانتداب 225 عونا لتعزيز الموارد البشرية بمصالح الإدارة المركزية والجامعات ودواوين الخدمات الجامعية.

ويشترط في المترشحين أن لا يتجاوز سنهم 40 سنة ويتم احتساب السن القصوى انطلاقا من تاريخ التسجيل بمكاتب التشغيل أو اعتماد تاريخ 31 ديسمبر 2025 في حال عدم التسجيل.

ويتم التسجيل عن بعد حصريا عبر الموقع الإلكتروني httpss://concours-recrutement.mes.rnu.tn وذلك من 17 إلى 30 جوان 2025 على الساعة 17:30

ويغلق باب قبول الملفات يوم 1 جويلية 2025

وأوضحت الوزارة أنه يتعين على كل مترشح اختيار اختصاص ومركز عمل واحد فقط وتعمير استمارة الترشح وسحبها من المنصة ثم إرسالها بالبريد المضمون الوصول أو إيداعها مباشرة لدى مكتب الضبط بالهيكل المعني.

وتنطلق الاختبارات بداية من 28 جويلية 2025 على أن تتولى اللجان المختصة دراسة الملفات وضبط روزنامة الامتحانات.

ويمكن للراغبين في الترشح إلى هذه المناظرة زيارة موقع الوزارة للاطلاع على تفاصيل البلاغ وشروط الترشح والوثائق المطلوبة.