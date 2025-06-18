عاجل/ النادي الافريقي: المصادقة رسميا على هذه القائمة..

أصدرت اللجنة المشرفة على الجلسات العامة والمنخرطين بالنادي الافريقي بلاغا مساء اليوم الاربعاء 18 جوان 2025 عبر الصفحة الرسمية للفريق اكدت فيه مصادقتها نهائيا ورسميا على قائمة الدكتور محسن الطرابلسي المرشحة لانتخابات 21 جوان المقبل.

وجاء في البلاغ ما يلي :

“تُعلم لجنة الإشراف على الجلسات العامة والمنخرطين بأنّه وعلى إثر اجتماعها المنعقد بتاريخ اليوم 18 جوان 2025 بدايةً من الساعة الخامسة مساءً و ما بعدَها بمقرّ جمعية النادي الإفريقي بحديقة المرحوم منير القبايلي (الحديقة “أ”) وذلك بمناسبة غلق باب الترشُح لرئاسة وعضوية الهيئة المديرة للنادي الإفريقي بانتهاء الأجل المضروب له تاريخًا وساعةً؛

تُعلم بما يلي:

– تسجّل اللجنة تقديم قائمة وحيدة متكونة من سبعة أعضاء للترشّح لرئاسة وعضوية الهيئة المديرة للنادي الإفريقي لمدة نيابية تدوم ثلاث سنوات، مصحوبة بالملفات الشخصية لأصحابها.

وتتكوّن هذه القائمة من السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم:

-محسن الطرابلسي: رئيس،

-مهدي ميلاد، نائب رئيس،

-هاجر بكار، كاتب عام ومكلفة بالإشراف على أصناف الإناث،

-هشام المناعي، أمين مال،

-سامي القاضي، عضو،

-إلياس ناجي، عضو،

-فريد خماخم، عضو.

– بأن اللجنة وبعد دراستها للملفات الشخصية للأعضاء المترشحين و التثبّت من جملة الوثائق المظروفة بها، تُصرّح بإستيفاء جميع المترشحين لشروط الترشّح لرئاسة وعضوية الهيئة المديرة للنادي الإفريقي وفقا لأحكام الفصول 26 و41 و42 و43 و44 من القانون الأساسي للنادي.

– دعوة المُنخرطين إلى الحضور بمقرّ النادي بحديقة المرحوم منيرالقبايلي (الحديقة “أ”) لتسلّم بطاقات إنخراطهم بعنوان الموسم الرياضي 2025/2024، وقد تمّ الشُروع في تسليم البطاقات بدايةً من اليوم الأربعاء 18 جوان 2025 ويتواصل تسليمها يومي الخميس والجمعة 19 و20 جوان 2025 إنطلاقًا من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة الرابعة مساءً، وكذلك يوم انعقاد الجلسة العامة الانتخابية من الساعة الثامنة إلى العاشرة صباحا.

ويتعيّن على المنخرطين الاستظهار بما يُثبت الهوية (بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر) عند التقدّم لتسلّم بطاقة الانخراط.

– وتُعلم اللّجنة بأنه سيتمّ في الأثناء إصدار بلاغ ثانٍ للإعلام عن مكان انعقاد الجلسة العامة الإنتخابية وتوقيت إنطلاق أشغالها.”