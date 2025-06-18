اضطراب في توزيع مياه الشرب بعدد من مناطق في هذه الولايات..#خبر_عاجل

أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أن أشغال صيانة مبرمجة وضرورية ستُنجز بمحطة تحلية مياه البحر بالزارات، مما سينجر عنه تسجيل اضطراب في توزيع الماء الصالح للشرب بعدد من المناطق، وذلك انطلاقًا من الساعة العاشرة ليلا من يوم الأربعاء 18 جوان 2025.

وسيهم هذا الاضطراب المناطق العليا بكل من معتمديتي مارث وقابس الجنوبية، إضافة إلى منطقتي شنني وبوشمة من معتمدية قابس الغربية التابعة لولاية قابس. كما سيشمل الانقطاع معتمديات تطاوين الشمالية وتطاوين الجنوبية وغمراسن من ولاية تطاوين، إلى جانب معتمديات مدنين الشمالية، مدنين الجنوبية، سيدي مخلوف، بني خداش، جرجيس وبنقردان من ولاية مدنين.

وأفادت الشركة في بلاغ لها مساء الأربعاء، بأنه من المنتظر استئناف التزويد بالماء الصالح للشرب تدريجيا بداية من الساعة العاشرة ليلا من يوم الخميس 19 جوان 2025، وذلك فور انتهاء الأشغال وعودة المنشآت إلى سالف نشاطها. وأكدت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه حرصها على تأمين أفضل الظروف لتزويد المناطق المعنية بالماء الصالح للشرب في أقرب الآجال.