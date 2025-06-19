أبرز ما جاء في لقاء رئيس الدولة بوزير الداخلية.. #خبر_عاجل

مثّلت معاضدة القوات الأمنية لمصالح وزارة التجارة لتفكيك شبكات المُحتكرين والمضاربين، ومواجهة كلّ أشكال الجريمة أبرز محاور لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيّد امس الاربعاء بقصر قرطاج، بوزير الداخلية، خالد النوري،وكاتب الدولة لدى وزير الداخلية المُكلّف بالأمن الوطني ،سفيان بالصادق.

وشدّد رئيس الدّولة خلال هذا الاجتماع وفق بلاغ للرئاسة، على ضرورة توفير كلّ الوسائل اللاّزمة للمجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم حتّى تقوم بالدّور الموكول لها قانونا، فأعضاء هذه المجالس هم الذين ستنبثق عنهم المخطّطات التنموية التي ستُعرض على مجلس نواب الشّعب وعلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

وأوضح رئيس الجمهورية أنّ الذين يتحدّثون عن منوال التنمية منذ عقود لم يُكلّفوا أنفسهم عناء النّظر إلى أنّ هذا المنوال ماثل أمامهم، وفي إطاره ستتنزّل سائر التّشريعات.