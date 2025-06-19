طقس اليوم: انخفاض في درجات الحرارة وأمطار بهذه المناطق.. #خبر_عاجل



يتميز طقس اليوم الخميس 19 جوان 2025، بظهور سحب عابرة تكون أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية الشمالية مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار ثم تشمل بعد الظهر مناطق الوسط الشرقي و تكون أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد.

وتهب الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية و بالجنوب ومعتدلة ببقية الجهات.

اما البحر فيكون مضطربا بخليج تونس ومتموجا فقليل الاضطراب ببقية السواحل.

هذا وتسجل الحرارة انخفاضا طفيفا، حيث تتراوح القصوى بين 26 و 31 درجة بالشمال و المرتفعات و المناطق الساحلية و بين 32 و 37 درجة ببقية الجهات و تصل الى 40 درجة بأقصى الجنوب.