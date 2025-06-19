الصين تبلّغ مصر: الوضع قد يخرج عن السيطرة.. #خبر_عاجل

عاجل/ خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بهذه المناطق

“إشعار عاجل” من السفير الأميركي لدى إسرائيل

عاجل/ روسيا تحذّر من كارثة نووية وشيكة في الشرق الأوسط

طقس اليوم: انخفاض في درجات الحرارة وأمطار بهذه المناطق.. #خبر_عاجل

2025/06/19 أهم الأخبار, تونس, مجتمع


يتميز طقس اليوم الخميس 19 جوان 2025، بظهور سحب عابرة تكون أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية الشمالية مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار ثم تشمل بعد الظهر مناطق الوسط الشرقي و تكون أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد.
وتهب الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية و بالجنوب ومعتدلة ببقية الجهات.
اما البحر فيكون مضطربا بخليج تونس ومتموجا فقليل الاضطراب ببقية السواحل.
هذا وتسجل الحرارة انخفاضا طفيفا، حيث تتراوح القصوى بين 26 و 31 درجة بالشمال و المرتفعات و المناطق الساحلية و بين 32 و 37 درجة ببقية الجهات و تصل الى 40 درجة بأقصى الجنوب.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2025 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn