غرق عائلة في شاطئ المهدية: شاهد عيان يروي التفاصيل.. #خبر_عاجل



روى شاهد عيان أحمد منصور الذي حضر فاجعة وفاة أفراد عائلة بشاطئ المهدية أمس، تفاصيل جديدة بخصوص الفاجعة.

وقال في تصريح لاذاعة الجوهرة اف ام، اليوم الخميس، ان الحادثة وقعت تقريبا الساعة 11 صباحا على مستوى كورنيش المهدية “الصقالة” ولم يكن الشاطئ مكتظا وقتها.

واضاف انه حاول انقاذ الغرقى اثر صرخة استغاثة اطلقتها امرأة الا ان محاولاته باءت بالفشل رغم تمكنه من الوصول الى الضحية قبل وفاته غرقا الا انه لم يستطع انتشاله بفعل تقلب سطحية قاع البحر وتغيرها بشكل مباغت وقتها ليتحول المكان الى تيار بحري حال دون انقاذ الغريق.

ولاحظ عدم وجود سباح منقذ وقتها وقام بالاتصال بالحماية المدنية التي قدمت بعد نصف ساعة من وقوع الحادث.