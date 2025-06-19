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هام/ عفو جبائي عن معاليم “الزبلة والخروبة”.. وهذا آخر أجل للدّفع

2025/06/19 أهم الأخبار, تونس, مجتمع

يتمتع المواطنون المتخلفون عن دفع المعاليم البلدية أو ما يعرف بـ”الزبلة والخروبة”، بالعفو الجبائي بموجب الفصل 76 من قانون المالية لسنة 2025، وفق ما اكده الخبير الجبائي وعضو مجلس الجباية محمد صالح العياري.
وأوضح العياري في تصريح لاذاعة الديوان، اليوم الخميس 19 جوان 2025، أن الإعفاءات من الخطايا المتعلقة بالمعلوم على العقارات المبنية والأراضي غير المبنية (المعروف بـ”الزبلة والخروبة”) تكون عن السنوات السابقة لـ2021، وذلك بشرط خلاص كامل معاليم 2022 و2023 و2024 في آجالها أي 8 أقساط على أقصى تقدير يتم خلاص أول قسط فيها في أجل 31 ديسمبر 2025 .

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