التقلّبات الجوية: توصيات هامّة لمستعملي الطريق.. #خبر_عاجل

دعا المرصد الوطني لسلامة المرور مستعملي الطريق إلى التقيد بجملة من النصائح تزامنا مع التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد هذه الأيام.
ووردت نصائح المرصد كالتالي:
– ارتداء حزام الأمان
– التخفيض من السرعة لتجنب الانزلاق وفقدان السيطرة على الطريق
– الحفاظ على مسافة الأمان (مسافة الأمان تتضاعف عند نزول الامطار)
– تجنب استعمال الهاتف الجوال لأنه يشتت التركيز والانتباه
– تجنب التوقف واستخدام المفاجئ للفرامل الذي يؤدي إلى انزلاق السيارة
– ضرورة ملازمة اليمين واحترام الأولوية.
– الانتباه جيّدًا للمترجلين وسوّاق الدرّاجات النارية .
– عند تهاطل الأمطار بغزارة، من المستحسن التوقف على حافة الطريق وإستعمال الأضواء الرفافة الأربعة ريثما تتوقف هذه الأمطار وتصبح الرؤية واضحة.
– ضرورة استعمال أضواء المقاطعة أو أضواء الضباب عندما تكون الرؤية غير واضحة.
– تأكد من وجود مستلزمات السلامة والامان / المثلث العاكس ،طفاية الحريق وحقيبة الإسعافات الأولية
– تجنب برك المياه، يمكن أن يكون تحتها حفر لتفادي فقدان السيطرة على السيارة.
– تجنب السير في الطرقات الثانوية غير مهيئة للجولان في حالة الظروف الحالية.
– قبل الانطلاق بالسيارة التاكد من أن مساحات الزجاج ”essuie glass” تعمل بشكل جيد لإزالة المياه والأتربة وضمان رؤية واضحة