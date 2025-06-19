التقلّبات الجوية: توصيات هامّة لمستعملي الطريق.. #خبر_عاجل

دعا المرصد الوطني لسلامة المرور مستعملي الطريق إلى التقيد بجملة من النصائح تزامنا مع التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد هذه الأيام.

ووردت نصائح المرصد كالتالي:

– ارتداء حزام الأمان

– التخفيض من السرعة لتجنب الانزلاق وفقدان السيطرة على الطريق

– الحفاظ على مسافة الأمان (مسافة الأمان تتضاعف عند نزول الامطار)

– تجنب استعمال الهاتف الجوال لأنه يشتت التركيز والانتباه

– تجنب التوقف واستخدام المفاجئ للفرامل الذي يؤدي إلى انزلاق السيارة

– ضرورة ملازمة اليمين واحترام الأولوية.

– الانتباه جيّدًا للمترجلين وسوّاق الدرّاجات النارية .

– عند تهاطل الأمطار بغزارة، من المستحسن التوقف على حافة الطريق وإستعمال الأضواء الرفافة الأربعة ريثما تتوقف هذه الأمطار وتصبح الرؤية واضحة.

– ضرورة استعمال أضواء المقاطعة أو أضواء الضباب عندما تكون الرؤية غير واضحة.

– تأكد من وجود مستلزمات السلامة والامان / المثلث العاكس ،طفاية الحريق وحقيبة الإسعافات الأولية

– تجنب برك المياه، يمكن أن يكون تحتها حفر لتفادي فقدان السيطرة على السيارة.

– تجنب السير في الطرقات الثانوية غير مهيئة للجولان في حالة الظروف الحالية.

– قبل الانطلاق بالسيارة التاكد من أن مساحات الزجاج ”essuie glass” تعمل بشكل جيد لإزالة المياه والأتربة وضمان رؤية واضحة