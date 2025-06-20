سعيّد: “مأجورون وعملاء وخونة.. وهذا مكانهم”.. #خبر_عاجل



أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس الخميس على اجتماع مجلس الوزراء للتداول في عدد من مشاريع القوانين والأوامر الترتيبية وتم خلال هذا الاجتماع تناول عدد من المواضيع المتعلقة بالوضع العام بالبلاد و خاصةً سير جملة من المرافق العمومية، وفق بلاغ اعلامي للرئاسة.

وفي مستهل الجلسة، توجه رئيس الدولة بكلمة، شدد فيها على انه “من المفترض ان نكون اليوم صفا واحدا لتحقيق اهداف الشعب التونسي في الشغل والحرية والكرامة الوطنية”.

واضاف قيس سعيّد: “هؤلاء الذين ارتموا في احضان الخارج ويتمسّحون على اعتاب السفارات ويتبجحون بانهم يلتجأون للسفارات الاجنبية.. نسوا اننا دولة مستقلة السيادة فيها للشعب واختياراتنا هي اختياراته ونحن مؤتمنون على تنفيذها صادقين ثابتين”.

وتابع: “يتحدثون يوميا للصحف فضلا عن المواقع الاجتماعية التي لا تعنيني اطلاقا لانني اعلم انهم ماجورون وعملاء وخونة.. باعوا انفسهم وضمائرهم للخارج”.

وشدد “تونس دولة مستقلة السيادة فيها للشعب التونسي.. وسيادة الدولة غير قابلة للنقاش.. نتعامل الند للند ومواقفنا واضحة من كل القضايا لانها نابعة من ارادة الشعب التونسي”.

واضاف الرئيس: “الخونة والعملاء فمكانهم مزبلة التاريخ.. في كل مرة الصفعة وراء الصفعة يتلقونها لكن من لا شعور له ولا يستحي بانه خائن.. فهؤلاء لا يهتم بهم الشعب التونسي ولفظهم التاريخ.. ونحن سنواصل العبور بكل ايمان”.

وتابع “اما من تسللوا للادرة ويخدمون لوبيات لعدد من العائلات فتونس ليست دولة هؤلاء الذين سيطروا على الاقتصاد في التسعينات”.