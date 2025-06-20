عاجل/ عقوبة سجنية ثقيلة ضد الصّحبي عتيق في قضية غسيل أموال

قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بأريانة مساء أمس الخميس، بالسجن 15 عاما في حق القيادي بحركة النهضة الصحبي عتيق.

كما قضت الدائرة المتعهدة، بالسجن لنفس المدة أي 15 عاما في حق متهمين اثنين آخرين، والسجن مدة عامين اثنين في حق معتمد سابق بولاية أريانة، وفق ما افادت به موزاييك، اليوم الجمعة.

وكانت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس، قد قرّرت إحالة الصحبي عتيق على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بأريانة، بحالة إيقاف، صحبة 3 متهمين آخرين، وذلك لمحاكمتهم من أجل تهم تتعلق بتكوين وفاق بغاية غسيل الأموال باستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص النشاط المهني والاجتماعي ومسك عملة بطرق غير قانونية والإدلاء بشهادة زورا في قضية تكوين وفاق بغاية غسيل الأموال.