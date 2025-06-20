الرئيس الإيراني يحسمها: هذا هو السبيل الوحيد لإنهاء الحرب.. #خبر_عاجل

تزامنا مع تأكيد الكيان المحتل أن عملياته مستمرة ضد إيران وقد تطول، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن بلاده لطالما “سعت إلى السلام والهدوء”، موضحا أن إيران تتمسك بشرط وقف الحرب للتفاوض.

كما أضاف في تغريدة على حسابه في منصة “إكس”، اليوم الجمعة، أن “السبيل الوحيد لإنهاء الحرب الآن هو وقف العدوان الإسرائيلي دون شروط، وتوفير ضمانة قاطعة لإنهاء مغامرات الصهاينة إلى الأبد”، وفق تعبيره.

وأردف أنه في حال رفضت إسرائيل ذلك فإن رد بلاده “سيكون أشد قسوة”، ما سيدفع تل أبيب إلى الندم.

ويأتي ذلك، بعدما استبعد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أي تفاوض مع الولايات المتحدة في ظل استمرار الضربات الإسرائيلية.

وقال عراقجي الذي يلتقي وزراء خارجية أوروبيين عصر الجمعة في جنيف، في تصريحات للتلفزيون الإيراني، إن “الأميركيين بعثوا عدة مرات رسائل تدعو جديا إلى مفاوضات، لكننا قلنا بوضوح إنه طالما أن العدوان لم يتوقف لا مكان للدبلوماسية والحوار”.

المصدر: وكالات