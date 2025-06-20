هجمات اسرائيل على ايران: السعودية تحذّر.. #خبر_عاجل

قالت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية السعودية، اليوم الجمعة، إن أي هجمات عسكرية على المنشآت النووية المدنية تنتهك القانون الدولي، وذلك في أعقاب هجمات الاحتلال على مواقع نووية إيرانية وسط الحرب الجوية بين الجانبين.

وذكرت الهيئة: “يعد أي هجوم مسلح من أي طرف، وأي تهديد يستهدف المرافق النووية المخصصة للأغراض السلمية، انتهاكا للقرارات الدولية، ولمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والنظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية”.

وفي وقت سابق، أوضحت الهيئة السعودية أن “الاستهداف العسكري لمفاعل آراك النووي للأبحاث ليس له أي تداعيات إشعاعية، لأنه خالٍ من الوقود النووي”.

وأوضحت: ” تؤكد هيئة الرقابة النووية والإشعاعية سلامة بيئة المملكة من أي تسربات إشعاعية قد تكون ناتجة من التطورات الإقليمية في المنطقة”.

واظهرت صور الأقمار الاصطناعية أن ضربات الاحتلال على منشأة آراك النووية الإيرانية اخترقت قبة الاحتواء الخاصة بمفاعل الماء الثقيل “غير النشط” وألحقت أضرارا بأبراج تقطير الماء الثقيل.