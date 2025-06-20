وزارة الأسرة تواصل تنفيذ برنامج تدريبي متعدّد الاختصاصات لفائدة مختلف المتدخلين في مجال الطفولة إلى غاية 28 جوان 2025

تتواصل اليوم الجمعة، فقرات البرنامج التدريبي متعدد الاختصاصات، الذي تنفذه وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف”، منذ يوم الأربعاء الفارط، وإلى غاية يوم 28 جوان المقبل، لفائدة مختلف المتدخلين في مجال الطفولة، وفق ماجاء في بلاغ نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي ” ميتا / فايسبوك”.

ويندرج هذا البرنامج في إطار تنفيذ خطة العمل الوطنية لحماية الأطفال من العنف في الفضاء الرقمي 2024-2028، وضمن تنفيذ الأنشطة المتعلقة بإنتاج أدوات العمل ودعم قدرات مختلف المتدخلين في مجال حماية الأطفال من العنف في الفضاء الرقمي عبر انتاج الأدلة التدريبية القطاعية (في قطاعات الحماية، والأمن، والقضاء، ومهني التربية، المجتمع المدني، الأولياء والأطفال) بشأن ضمان حماية وسلامة الأطفال في البيئة الرقمية وتطوير الإطار التشريعي والمؤسساتي ذي العلاقة.

وانتظمت في إطار هذا البرنامج التدريبي، اليوم الجمعة، ورشة خصّصت لمناقشة الدليل التكويني لفائدة مهنيي التربية والأولياء والمجتمع المدني، في حين انتظمت يومي 18 و19 جوان الجاري ورشة خصّصت لمناقشة الدليل التكويني لفائدة العاملين في مجال حماية الطفولة ( من مندوبي حماية الطفولة، والمركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل، وممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية).

ومن المنتظر أن يتم يومي 23 و28 جوان الجاري تنظيم ورشتين تخصّص على التوالي لمناقشة الدليل التكويني لفائدة الأمنيين وخاصة الفرق المختصة للبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل، والدليل التكويني للمختصين في مجال العدالة .

وستتولى وزارة الأسرة، في نفس الإطار وبهدف مراجعة وتطوير الإطار التشريعي المتعلق بضمان توفير استجابة فعّالة بشأن مختلف مسارات حماية والتعهد بالأطفال ضحايا العنف الرقمي، يوم 27 جوان 2025، عرض مشروع دراسة حول “مراجعة الإطار القانوني المتعلق بمكافحة العنف المسلط على الأطفال عبر الانترنت في تونس: رصد الثغرات وسبل تعزيز الاستجابة القانونية “، على مختلف المتدخلين، بهدف تعميق النقاش وإثراء التوصيات ودراسة سبل المراجعات التشريعية الممكنة.