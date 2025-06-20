عاجل/ العامرة: إزالة خامس مخيّم للمهاجرين يضم 1500 شخصا

تمكنت فرق أمنية مشتركة بالإضافة إلى الحماية المدنية والفرق الصحية والكشافة والهلال الأحمر والبلديات، اليوم الجمعة 20 جوان 2025، من إزالة مخيّم مهاجرين غير نظاميين بمعتمدية العامرة من ولاية صفاقس.

ويعرف المخيّم بـ’مخيم العشي’ ويضم قرابة الـ1500 شخص، وتعتبر ازالته هي الخامسة من نوعها، لازالة المخيمات، والتي انطلقت منذ 4 أفريل الماضي.

وفي تصريح لموزاييك، قال العميد حسام الدين الجبابلي المتحدث باسم الإدارة العامة للأمن الوطني، إنّ العملية تمّت بسلاسة، حيث تم توفير الحافلات لنقل عدد من المهاجرين إلى مقرات المنظمة الدولية للهجرة.

وأكّد العميد تسجيل انخفاض كبير في عدد المهاجرين المتوافدين على تونس في محاولة إلى الوصول للسواحل الإيطالية، مشدّدا على أنّ تونس أصبحت مرجعيّة في العالم في كيفية التصدي إلى الهجرة غير النظامية .