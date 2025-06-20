قريبا.. إدخال تقنية زراعة الرحم إلى تونس.. #خبر_عاجل

نظمت الجمعية التونسية لطب النساء والتوليد، اليوم الجمعة 20 جوان 2025، مؤتمرها الحادي عشر في بنزرت، بحضور 500 طبيب من تونس ومن الخارج.

وفي تصريح للإذاعة الوطنية، قال رئيس قسم طب النساء والتوليد وكاتب عام الجمعية الدكتور مشعل المورالي، إن المؤتمر سيتناول موضوع العقم والمساعدة على الإنجاب وزرع الرحم والمعالجة بالمنظار.

وفي هذا السياق، بيّن المورالي أنه سيتم بعث مركز جراحة بالمنظار بمواصفات أوروبية.

وتابع أن الجمعية تهدف كذلك إلى إدخال تقنية زراعة الرحم إلى تونس بحلول السنة المقبلة، وهو ما يعتبر مسألة مهمة جدا ويمنح أملا للنساء.