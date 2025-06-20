عاجل/ اعتقال “عميل للموساد” في إيران.. فضحه “واتساب”..

أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية، الجمعة، باعتقال “عميل للموساد” أرسل معلومات عن منشآت للدفاع الجوي إلى إسرائيل باستخدام تطبيق واتساب.

ويأتي الإعلان في توقيت حرج يشهد فيه الملف الإيراني الإسرائيلي توترًا غير مسبوق، سواء في الميدان أو في الحرب السيبرانية والاستخباراتية المتصاعدة بين الطرفين.

وبحسب المصادر الإيرانية، فإن المشتبه به قام بجمع بيانات عن مواقع عسكرية ومنشآت دفاع جوي، وقام بإرسالها مباشرة إلى عناصر استخباراتية إسرائيلية، ما يمثل حسب السلطات تهديدًا مباشرًا للأمن القومي الإيراني.

وهذا الحادث يعيد إلى الواجهة ملف التجسس والاستخدام المتزايد للتطبيقات الرقمية في نقل المعلومات الاستخباراتية، ويؤكد من جديد أن ساحة الصراع لم تعد محصورة في الجو والبر، بل امتدت أيضًا إلى جيوب الأفراد وهواتفهم.

ويرى مراقبون أن طهران قد تتخذ إجراءات أمنية مشددة بعد هذا الكشف، خاصة فيما يتعلق باستخدام التطبيقات الأجنبية داخل البلاد، في ظل تزايد القلق من اختراقات أمنية عبر الفضاء الرقمي.