15 سنة سجنا ضد الصحبي عتيق: الناطق باسم محكمة أريانة يكشف ويوضح..#خبر_عاجل

أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بأريانة، في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس، حكما يقضي بسجن القيادي بحركة النهضة، الصحبي عتيق، لمدة 15 سنة.

وقال الناطق باسم المحكمة الابتدائية بأريانة والمساعد الأول لوكيل الجمهورية ياسين مرزوق، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الجمعة، إن الدائرة الجنائية بابتدائية أريانة، أصدرت في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس، حكما قضى بثبوت الإدانة، وتسليط عقاب بالسجن وبخطية مالية على قيادي بحركة النهضة، رفقة أربعة متهمين آخرين في ذات القضية.

وأوضح أن العقوبات الصادرة في حق المتهمين المذكورين، تراوحت بالسجن من عام واحد إلى خمسة عشر عاما، وخطية مالية من ثلاثة آلاف دينار إلى 60 ألف دينار، طبق طلبات الإدارة، وذلك من أجل جرائم تكوين وفاق قصد غسل الأموال بإستعمال تسهيلات النشاط المهني والإجتماعي، ومسك عملة أجنبية بطريقة غير قانونية، والتحريض على الإدلاء بشهادة زور في جريمة تكوين وفاق قصد غسل الأموال والمشاركة في ذلك، وإخفاء ما تثبت به الجريمة قبل وضع يد السلطة عليه والمشاركة في ذلك.

وذكّر بأن وقائع القضية تعود الى سنة 2016 ، إثر ضبط مبالغ مالية هامة من العملة التونسية والأجنبية بمنزل على وجه الكراء تسوغه قيادي بحركة النهضة، في إشارة إلى الصحبي عتيق.

يشار إلى أن المتهمين الاربعة الموقوفين على ذمة القضية الى جانب الصحبي عتيق، هم محمد الهزيري ومحمد الهادي الزايري ومنصف العمدوني ووليد البكوش.