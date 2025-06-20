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بطاقة إيداع بالسجن ضدّ مربي نحل تسبب في حريق غابي..#خبر_عاجل

2025/06/20 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، مساء أمس الخميس، بطاقة إيداع بالسجن في حق مربي نحل بمنطقة الدخيلة من معتمدية طبربة بولاية منوبة، من أجل إضرام النار عمدا بغابة جبلية، واستعمال الملك الغابي دون ترخيص، وإخلاء سبيل مواطن ثان كان احتفظ به أيضا في ذات الحادثة، وفق مصدر أمني

ويأتي ذلك بعد احتفاظ وحدات فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بطبربة بشخصين منذ مساء الاحد الفارط، اثر اندلاع حريق بمنطقة خادم القفاية والدخيلة والانصارين أتى على 70 هكتارا موزعة بين 35 هكتارا غابة شعراء (نباتات غابية واعشاب) و25 هكتارا من الأعشاب اليابسة والحصيدة، فضلا عن 10 هكتارات من مزارع القمح والشعير، وفق معطيات دائرة الغابات.

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