هام/ الوكالة الوطنية للتشغيل تعمّم منصة التسجيل عن بعد في 41 مكتبا للتشغيل بكامل تراب الجمهورية..

توسّعت شبكة مكاتب التشغيل والعمل المستقل التي تعتمد “منصة التسجيل عن بعد”، ليبلغ عددها، حاليا، 41 مكتبا موزعا على مختلف ولايات الجمهورية، حسب ما أعلنته الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل (ANETI)، على موقعها الالكتروني.

ويأتي هذا التوسّع، حسب ما نشرته الوكالة على موقعها، بعد انضمام تسعة مكاتب جديدة يوم 16 جوان الجاري لمنصّة التسجيل عن بعد، في إطار مشروع التحول الرقمي الذي تنفذه الوكالة لتحسين الخدمات المقدمة لطالبي الشغل والمؤسسات، وضمن سياسة تعميم المنصة الرقمية.

وتشمل المكاتب التسعة الجديدة: الحامة ومارث (ولاية قابس)، وتطاوين، ومدنين، وبن قردان (ولاية مدنين)، وقبلي، وجربة حومة السوق وجربة ميدون ( من ولاية مدنين)، وباب بحر (تونس العاصمة).

ويتنزّل مشروع تعميم المنصّة الرقمية، الممول من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، ضمن مسار من إصلاح شامل تتبناه الوكالة في أفق سنة 2030، ويشمل إلى جانب الرقمنة، إعادة هيكلة الخدمات لطالبي الشغل، وتطوير أدوات الإحاطة في ريادة الأعمال، وإحداث خدمات موجهة للمؤسسات، بما يعزّز قدرة الوكالة على مواكبة تحولات سوق العمل وضمان تفاعل أكثر نجاعة بين العرض والطلب.

وقد مرّ المشروع بعدة مراحل منذ انطلاقه، حيث شملت المرحلة التجريبية الأولى ستة مكاتب فقط هي الشرقية ( بتونس العاصمة)، والكاف، قفصة، قابس، حمام سوسة (سوسة)، وفوشانة (بن عروس)، لتتوسع لاحقا يوم 10 أفريل 2025 لتشمل 14 مكتبا جديدا، ثم خمسة مكاتب إضافية يوم 8 ماي 2025، وسبعة مكاتب أخرى يوم 26 ماي 2025، وصولا إلى المكاتب التسعة الأخيرة في 16 جوان الجاري.