عاجل/ تتصدرها شعبة الرياضيات: التفاصيل الكاملة لنتائج الدورة الرئيسية لبكالوريا 2025..

تصدرت شعبة الرياضيات نتائج الدورة الرئيسية لمناظرة البكالوريا لسنة 2025، حيث سجلت أعلى نسبة نجاح وطنية بلغت 74.93 بالمائة، بعد نجاح 5980 تلميذا من مجموع 8224 مترشحا، فيما تم تأجيل 1391 تلميذا، أي بنسبة 17.43 بالمائة، وفق ما اعلنته وزارة التربية في بلاغ لها اليوم السبت .

وحلت شعبة الرياضة في المرتبة الثانية بنسبة نجاح بلغت 73.33 بالمائة، حيث اجتاز 1724 تلميذا امتحانات الدورة الرئيسية، نجح منهم 1254، بينما تم تأجيل 418 تلميذا إلى دورة المراقبة.

وجاءت في المرتبة الثالثة شعبة علوم الإعلامية، بنسبة نجاح بلغت 48.47 بالمائة، حيث نجح 6843 تلميذا من أصل 14,593 مترشحا. وتم تأجيل 4271 مترشحا.

أما شعبة العلوم التجريبية، فقد احتلت المرتبة الرابعة بنسبة نجاح بلغت 45.83 بالمائة، حيث بلغ عدد الناجحين 13,331 من جملة 29,086 مترشحا حضروا الامتحان. وتم تأجيل 8328 مترشحا، في حين رُفض 7334 آخرين.

وفي شعبة العلوم التقنية، نجح 6885 تلميذا من بين 19,659 اجتازوا الامتحان، أي بنسبة نجاح قدرها 35.02 بالمائة. وبلغ عدد المؤجلين 7097 تلميذا بنسبة 36.10 بالمائة، فيما رُفض 5588 مترشحا، أي بنسبة 28.42 بالمائة، من بين 20,453 مترشحا تقدموا لهذه الشعبة.

في المقابل، سجلت شعبة الاقتصاد والتصرف أعلى نسبة رسوب وطنيا بلغت 41.37 بالمائة. وقد ترشح لهذه الشعبة 49,225 تلميذا، حضر منهم 46,918، بنسبة حضور بلغت 95.31 بالمائة. وبلغ عدد الناجحين 13,584، أي بنسبة نجاح قدرها 28.95 بالمائة، فيما تم تأجيل 13,661 مترشحا، أي بنسبة 29.12 بالمائة.

أما شعبة الآداب، فقد سجلت أضعف نسبة نجاح وطنية لم تتجاوز 23.02 بالمائة. من أصل 27,079 مترشحا، حضر 25,392 تلميذا، نجح منهم 5844، بينما تم تأجيل 11,116 مترشحا، أي بنسبة 43.78 بالمائة، ورفض 8269 مترشحا، بنسبة تمثل 32.57 بالمائة من الحاضرين، وهي من أعلى نسب الرفض على المستوى الوطني.

وتكشف هذه الأرقام عن تفاوت واضح في الأداء بين الشعب العلمية والأدبية، حيث تميزت الشعب ذات الطابع العلمي والتقني، على غرار الرياضيات وعلوم الإعلامية والرياضة، بنسب نجاح مرتفعة، مقابل تدن ملحوظ في نسب النجاح في شعبتي الآداب والاقتصاد والتصرف،..

الجدير بالذكر أن وزارة التربية كانت قد أعلنت بأن نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لبكالوريا 2025 بلغت 37,08 بالمائة بعد نجاح 53 الفا و721 تلميذا من اجمالي 144 الفا و863 تلميذا اجتازوا الاختبارات الكتابية لهذه الدورة.

وتأجل إلى دورة المراقبة 46 الفا و282 تلميذا أي ما يعادل نسبة 31,95 بالمائة من العدد الجملي للتلاميذ المجتازين للدورة الرئيسية للباكالوريا فيما رٌفض 44 ألفا و213 تلميذا يمثلون نسبة 30,52 بالمائة.

ويجتاز المؤجلون إلى دورة المراقبة، الاختبارات الكتابية لهذه الدورة أيام 30 جوان و1 و2 و3 جويلية 2025، على أن يتم التصريح بنتائجها يوم الأحد 13 جويلية 2025.