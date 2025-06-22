بكالوريا 2025/ نسبة النجاح في المعاهد العمومية..وهذه التفاصيل..

بلغت نسبة النجاح العامة في الدورة الرئيسية لبكالوريا 2025 بالمعاهد العمومية 41.63 بالمائة حيث نجح 51408 تلميذا من مجموع 123485 مترشحا حضروا الامتحانات من أصل 125481 مسجلا وهو ما يمثل نسبة حضور بلغت 98.41 بالمائة.

ووفق البيانات الرسمية التي نشرتها وزارة التربية مساء اليوم، بلغ عدد المؤجلين إلى دورة المراقبة 41980 مترشحا بنسبة 34.00 بالمائة فيما تم تسجيل 29664 مرفوضا أي بنسبة 24.02 بالمائة من جملة الحاضرين.

وسجلت شعبة الرياضيات أعلى نسبة نجاح على المستوى الوطني بلغت 75.81 بالمائة حيث نجح 5730 تلميذا من بين 7648 مترشحا تليها شعبة الرياضة بنسبة 73.51 بالمائة بعد نجاح 1254 مترشحا من جملة 1718 في حين سجلت شعبة الاقتصاد والتصرف أضعف نسبة نجاح بـ 34.64 بالمائة حيث لم يتجاوز عدد الناجحين فيها 12901 من بين 37916 مترشحا.

وفي بقية الشعب بلغت نسبة النجاح في شعبة العلوم التجريبية 49.19 بالمائة حيث نجح 12660 من أصل 26080 مترشحا فيما سجلت شعبة علوم الإعلامية نسبة نجاح بلغت 52.95 بالمائة مع تسجيل 6616 ناجحا من بين 12678 مترشحا.

أما شعبة علوم التقنية فقد بلغت فيها نسبة النجاح 36.58 بالمائة حيث نجح 6625 تلميذا من مجموع 18400 في حين كانت نسبة النجاح في شعبة الآداب في حدود 27.25 بالمائة فقط حيث نجح 5622 تلميذا من أصل 21041 مترشحا.

وتظهر هذه النتائج أداء متفاوتا بين الشعب حيث حافظت التخصصات العلمية على نسب تفوق مرتفعة مقابل نسب أضعف في الشعب الأدبية والاقتصادية كما تؤكد المعطيات أن نسبة الحضور كانت مرتفعة في كافة الشعب وتجاوزت 98 بالمائة

ومن المنتظر أن تنطلق دورة المراقبة في الآجال المقررة على أن يتم الإعلان عن النتائج النهائية للبكالوريا بعد استكمال عمليات الإصلاح والمداولات