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قرى الأطفال “أس و أس”: 21 ناجحا في الدورة الرئيسية للبكالوريا..

2025/06/22 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

بلغ عدد الناجحين في الدورة الرئيسية لمناظرة البكالوريا 2025، من أبناء الجمعية التونسية لقرى الأطفال “أس و أس”، 21 ناجحا وناجحة من مكفولي القرى والمستفيدين ببرنامج دعم الأسرة ووقاية الأطفال من الإهمال.
وبلغت أعلى معدلات الناجحين ” 14,90″ من 20 ويتوزع الناجحون والناجحات وفق ما جاء في بلاغ للجمعية التونسية لقرى الأطفال “أس وأس” على صفحتها على فيسبوك على النحو التالي: قرية المحرس 4 ناجحين، قرية قمرت 4 ناجحين، قرية سليانة 10 ناجحين وقرية أكودة 3 ناجحين.

وقدمت الجمعية في ذات البلاغ تهانيها لجميع الناجحين و لكل الأمهات والاطارات التربوية على ما بذلوه من جهود من أجل تميّز أبنائهم وارتقائهم على مدارج العلم والمعرفة متمنية في ذات السياق حظا موفقا للمؤجلين في دورة المراقبة وللراسبين النجاح في السنة المقبلة.

كما تقدمت جمعية “أس وأس” بالشكر لكل الداعمين من مؤسسات وأفراد الذين كانت مساهمتهم فعّالة في ما بلغه أبناؤها من نجاح وتميز.

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