هام/ الإتفاق على تركيز رادارات آلية بالنقاط السوداء التابعة لهذه الولاية..

اتخذت جلسة عمل للجنة الجهوية للسلامة المرورية انعقدت مؤخرا بولاية تونس، جملة من القرارات، أهمها تركيز رادارات آلية بالنقاط السوداء وتنفيذ مقترحات اللجنة الفنية المحلية من طرف مصالح البلديات والإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان.

كما اتفق ممثلو اللجنة خلال خلال هذه الجلسة التي ترأسها والي تونس عماد بوخريص، على التنسيق مع المعتمدين باعتبارهم رؤساء اللجان المحلية للسلامة المرورية ، وتقديم تقارير ومقترحات للجنة الجهوية، إلى جانب دعوة المؤسسات الخاصة لمعاضدة مجهودات الدولة في مجال السلامة المرورية

وتناولت هذه الجلسة بالدرس والنقاش، وذلك وفق ما جاء على صفحة ولاية تونس على منصة “فايس بوك”، الإشكاليات المتسببة في الحوادث المرورية التي رفعتها مصالح التفقدية العامة للأمن الوطني

وتم تقديم تقرير شهر ماي 2025 للمعاينات الميدانية لبلديات تونس وحلق الوادي والمرسى وباردو وسيدي حسين، من قبل اللجان الفنية المحلية للطرقات التي تكررت بها حوادث المرور، وفقا للإحصائيات الواردة من طرف المرصد الوطني لسلامة المرور، وذلك بهدف تلافي النقائص والاخلالات المتعلقة بالبنية التحتية على غرارالتشوير الأفقي وإصلاح العلامات المرورية والإشارات الضوئية وإخلاء الرصيف المستغل بصفة عشوائية وإزالة مخفضات السرعة التي تم تركيزها بصفة عشوائية.