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عاجل/ إيران تهدّد بـ ”رد بلا حدود” في حال استهداف المرشد الإيراني على خامنئي..

2025/06/22 أخبار عالمية, أهم الأخبار, المصدر

نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني كبير قوله إنّ أي تحرك لاستهداف خامنئي سيغلق الباب أمام أي اتفاق أو تفاوض وسيؤدي إلى رد “بلا حدود”.

يأتي ذلك في ظلّ التطورات الأخيرة بعد مهاجمة الولايات المتحدة الأمريكية لمنشآت نووية إيرانية من بينها منشأة فوردو عالية التحصين.

وردّت إيران برشقة صاروخية استهدفت إسرائيل استخدمت فيها لأوّل مرة صاروخ “خيبر” الباليستي، وفق ما أكّده الحرس الثوري الإيراني.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة تعرف بالضبط أين “يختبئ” الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، وإنه هدف سهل، لكن لن يُقتل، على الأقل في الوقت الراهن.

وأضاف ترامب في منشور على منصة (تروث سوشيال) “نعرف بالضبط أين يختبئ من يسمى ‘بالزعيم الأعلى‘. إنه هدف سهل، لكنه آمن هناك، لن نقتله!، على الأقل ليس في الوقت الراهن”.

ويوجد المرشد الأعلى الإيراني غلي خامنئي على قائمة الشخصيات الإيرانية التي تستهدفها إسرائيل.

ولم يستبعد رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إمكانية إغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وذلك خلال مقابلة تلفزيونية مع شبكة “ABC” الأمريكية الأسبوع الماضي.

واعتبر نتنياهو أنّ القضاء على المرشد الإيراني علي خامنئي قد يضع حدّا سريعا للحرب بين إسرائيل وإيران، مشددا على أنّ هذه الخطوة ستغيّر مستقبل الشرق الأوسط.

ولمّح رئيس وزراء الكيان الصهيوني إلى أنّ تنفيذ عملية الاغتيال كانت متاحة مع بدء الهجوم الإسرائيلي على إيران

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