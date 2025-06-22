صدور دليل التوجيه الجامعي لسنة 2025..#خبر_عاجل

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ليلة أمس السبت عن صدور دليل التوجيه الجامعي لسنة 2025 عبر الموقع التالي: “دوبل فاي دوبل فاي دوبل فاي نقطة اوريونطاسيون نقطة تي ان”.

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ لها على صفحتها على فايسبوك انه بامكان الناجحين في الدورة الرئيسية لبكالوريا 2025 الحصول بداية من يوم السبت 28 جوان الجاري على كلمة العبور الخاصة بالتوجيه الجامعي في حين بامكان الناجحين في دورة المراقبة الحصول على كلمة العبور الخاصة بهم بداية من يوم الثلاثاء 15 جويلية القادم.

ويمكن ايضا للناجحين في بكالوريا 2025، الاطلاع على الصيغة الاجمالية والترتيب بداية من يوم الاربعاء 16 جويلية القادم واصلاح بعض المعطيات الشخصية (بطاقة التعريف الوطنية والاسم واللقب بالفرنسية) بداية ايضا من 16 جويلية 2025 .

وللتذكير تم مساء أمس السبت الاعلان عبر الارساليات القصيرة عن نتائج الدورة الرئيسية لامتحان بكالوريا 2025، وأفادت احصائيات وزارة التربية بأن نسبة النجاح في الدورة الرئيسية بلغت 37.08 بالمائة بعد نجاح 53 الفا و721 تلميذا من اجمالي 144 الفا و863 تلميذا اجتازوا الاختبارات الكتابية لهذه الدورة.

وتأجل إلى دورة المراقبة 46 الفا و282 تلميذا أي ما يعادل نسبة 31.95 بالمائة من العدد الجملي للتلاميذ المجتازين للدورة الرئيسية للباكالوريا فيما رٌفض 44 ألفا و213 تلميذا يمثلون نسبة 30.52 بالمائة.

ويجتاز المؤجلون لدورة المراقبة الاختبارات الكتابية أيام 30 جوان و1 و2 و3 جويلية 2025 على أن يتم التصريح بنتائجها يوم 13 جويلية القادم.

و تصدرت شعبة الرياضيات نتائج الدورة الرئيسية لمناظرة البكالوريا لسنة 2025، حيث سجلت أعلى نسبة نجاح وطنية بلغت 74.93 بالمائة، بعد نجاح 5980 تلميذا من مجموع 8224 مترشحا، فيما تم تأجيل 1391 تلميذا، أي بنسبة 17.43 بالمائة.