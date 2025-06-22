عاجل/ الحرس الثوري الإيراني: إطلاق صاروخ “خيبر شكن” لأول مرة على الكيان الصهيوني

أعلن الحرس الثوري الإيراني صباح اليوم (الأحد) إطلاق صاروخ باليستي متعدد الرؤوس من طراز “خيبر شكن” لأول مرة في الهجوم الأخير على الكيان الصهيوني في خضم التصعيد العسكري الحاصل بين الجانبين منذ أكثر من أسبوع ودخول واشنطن على خط المواجهة بمهاجمة ثلاثة منشآت نووية في إيران.

وقال الحرس الثوري في بيان إن “الموجة العشرين من عملية الوعد الصادق 3 انطلقت بإطلاق 40 صاروخا يعمل بالوقود الصلب والسائل”، وفق أوردت وكالة (مهر) الإيرانية للأنباء.

وأضاف البيان أنه “في هذه العملية، استُخدم لأول مرة صاروخ خيبر شكن الباليستي متعدد الرؤوس، وهو صاروخ جو-فضائي من الجيل الثالث للحرس الثوري الإيراني، متبعا تكتيكات جديدة ومفاجئة لتوجيه ضربات أكثر دقة وتدميرا وفعالية”.

ووفقا للبيان “تم ضرب مطار بن غوريون ومركز الأبحاث البيولوجية التابع للنظام ومراكز القيادة والسيطرة البديلة في هذه الموجة بصواريخ موجهة قادرة على مناورة الرأس الحربي أثناء الهبوط، وموجهة حتى لحظة الاصطدام، ومجهزة برؤوس حربية شديدة الانفجار ومدمرة من أنواع مختلفة”.

وجاء في البيان “نعلن أن أهم قدرات القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تُفعّل بعد في هذا الدفاع المقدس”.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت أن الولايات المتحدة نفذت هجمات على ثلاثة مواقع نووية في إيران، تشمل “فوردو ونطنز وأصفهان”.

وكتب ترامب على ((تروث سوشيال)) بعد الضربات يقول إنه يجب على طهران أن توافق على “إنهاء هذه الحرب”.

وبدأ الكيان الصهيوني هجوما واسعا في 13 جوان الجاري لـ”ضرب برنامج إيران النووي” في عملية أطلقت عليها اسم “الأسد الصاعد”، وهو ما ترد عليه طهران بضربات بالصواريخ والمسيرات ضد عشرات الأهداف في الكيان الصهيوني في إطار عملية أطلقت عليها “الوعد الصادق 3”.