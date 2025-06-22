الهجوم الأمريكي على مواقع نووية إيرانية: غوتيريش يحذر من “تصعيد خطير” و”تهديد مباشر للسلم والأمن الدوليين”

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريش, عن قلقه ازاء الهجوم الذي شنته الولايات المتحدة على مواقع نووية ايرانية فجر اليوم الاحد, معتبرا الأمر “تصعيد خطير في المنطقة وتهديد مباشر للسلم والأمن الدوليين”.

وأكد غوتيريش في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي أن “الهجوم الأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية يمثل تصعيدا خطيرا في المنطقة التي لا تزال متوترة”, محذرا من تزايد خطر خروج الصراع عن السيطرة, مع عواقب وخيمة على المدنيين والمنطقة والعالم.

وقال أنه “في هذه اللحظة الحرجة, من الضروري تجنب دوامة الاضطرابات. الخيار العسكري ليس الحل, والدبلوماسية هي السبيل الوحيد, والسلام هو الأمل الوحيد”.

وكانت الولايات المتحدة قد شنت فجر اليوم هجومات على ثلاث منشآت نووية إيرانية هي فوردو, نطنز و أصفهان.