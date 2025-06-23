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الحماية المدنية تقوم ب439 تدخلا في 24 ساعة الماضية

2025/06/23 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

قامت الحماية المدنية في حصيلتها اليومية بين الساعة السادسة من يوم أمس الى حدود الساعة السادسة من اليوم الاثنين ب439 تدخلا ، وذلك حسب البلاغ الذي أصدرته صفحة المتحدث باسم الحماية المدنية ، على شبكة التواصل الاجتماعي “فايسبوك” .

وتوزعت التدخلات الى 136 تدخلا لاطفاء الحرائق ، و76 في مجال النجدة والإسعاف بالطرقات ، و 217 في غير حوادث المرور، إضافة الى 10 تدخلات أخرى في مجالات متنوعة.

ودعت الحماية المدنية ، حسب نفس البلاغ أصحاب السيارات الى عدم ملئ خزان الوقود بالكامل ، وتغطية الزجاج الأمامي للسيارات وعدم ترك الأطفال وحدهم داخلها و ايقافها في أماكن مظللة ، وذلك لتجنب الحوادث الخطيرة .

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