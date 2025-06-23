الوكالة التونسية للتكوين المهني تفتح باب التسجيل عن بعد لدورة خريف 2025

أعلنت وزارة التشغيل والتكوين المهني، في بلاغ لها، عن انطلاق عملية التسجيل عن بعد لدورة خريف 2025 في الاختصاصات المتوفرة في مراكز التكوين المهني الراجعة بالنظر للوكالة التونسية للتكوين المهني.

وأفادت وزارة التكوين المهني والتشغيل أنه يمكن للراغبين في التكوين المهني النفاذ إلى موقع التسجيل الرسمي www.inscription.atfp.tn لإنشاء حساب شخصي، على أن يتوفر لديهم بريد إلكتروني مفعّل لاستكمال عملية التسجيل.

ويتوجب على المترشح إدخال معطياته الشخصية وإدخال أعداد السنة الدراسية الأخيرة كما هي واردة في بطاقة الأعداد الرسمية، ثم اختيار ثلاثة اختصاصات مرتبة حسب الأولوية.

وأضافت الوزارة انه يتعين على المترشح متابعة حسابه بصفة دورية لمعرفة ما إذا تلقى مراسلة من أحد مراكز التكوين المعنية. وفي حال القبول الأولي، يتعين عليه إعداد ملفه وتقديمه للمركز. أما في مرحلة القبول النهائي، فيمكنه خلاص معلوم التسجيل إما حضوريا أو عبر وسائل الدفع عن بعد (إما بواسطة البطاقة البنكية أو الدينار الالكتروني).

ويغطي العرض التكويني للوكالة شرائح واسعة من الفئات التعليمية، انطلاقا من مستوى السنة السادسة أساسي فما فوق، وصولا إلى المتحصلين على شهادة الباكالوريا. وتنتهي هذه المسارات التكوينية بالحصول على شهادات متنوعة بحسب المستوى التعليمي للمترشح، وتشمل في شهادة الكفاءة المهنية (CAP)، أو شهادة المهارة، أو مؤهل التقني المهني (BTP)، أو شهادة التقني السامي (BTS).

وتؤمن الوكالة التونسية للتكوين المهني أكثر من 400 اختصاص موزعين على 136 مركز تكوين مهني بكامل تراب الجمهورية، وتغطي عديد المجالات والقطاعات.