معين الشعباني بقود نهضة بركان المغربي الى نهائي كأس العرش

قاد المدرب التونسي معين الشعباني فريق نهضة بركان المغربي إلى نهائي كأس العرش لكرة القدم للموسم 2023-2024، بفوزه على المغرب التطواني بنتيجة 3-صفر في المباراة التي جمعتهما أمس الأحد بالمركب الرياضي بفاس لحساب نصف النهائي المسابقة.

وسجل أهداف الفريق البركاني كل من أسامة المليوي (دق45+4) وماتيوس سانتوس (دق77) وعماد الرياحي (دق 83).

وسيلاقي نهضة بركان في المباراة النهائية أولمبيك آسفي الذي ضمن تأهله أيضا بفوزه يوم السبت بملعب العربي الزاولي بالدار البيضاء على اتحاد تواركة 1-0.

يشار الى ان معين الشعباني قاد فريق نهضة بركان خلال الموسم المنقضي الى التتويج بلقب كأس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم ويعد هذ اللقب الثاني هذا الموسم لمعين الشعباني ومساعديه التونسيين مراد المالكي وسيف الله حسني مع نهضة بركان، بعد التتويج بلقب البطولة المغربية للمرة الأولى في تاريخ النادي.

يذكر أنّ معين الشعباني، صاحب الـ 43 عاما، باشر تدريب نهضة بركان في فيفري 2024 وذلك بعد تجارب تدريبية ناجحة مع أكثر من فريق أبرزها الترجي الرياضي الذي توّج معه بأكثر من لقب أبرزها كأس رابطة الافريقية في مناسبتين متتاليتين في 2018 و2019.