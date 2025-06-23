عاجل/ بشرى سارة للعاطلين عن العمل..

قال المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل حاتم دحمان اليوم الاثنين 23 جوان 2025، إن الندوة الوطنية لرؤساء مكاتب التشغيل التي انتظمت مؤخرا اجتمع خلالها أكثر من 144 رئيس مكتب تشغيل من مختلف الجهات لتوحيد الرؤى وتقريب الخدمة من الباحثين عن الشغل وتحسين جودة الخدمات.

وأضاف في تصريح للاذاعة الوطنية أنه تم خلال الندوة الاستماع إلى مشاغل واهتمامات رؤساء مكاتب التشغيل التي تمحورت أغلبها حول الإشكاليات التنظيمية واللوجستية ونقص الموارد البشرية، مؤكدا أن سنة 2026 ستشهد عودة الانتدابات صلب مكاتب التشغيل للرفع من مردوديتها .

وأشار دحمان إلى أنه سيتم وضع مخطط تنفيذي لكل القرارات التي تم اتخاذها خلال الندوة والتسريع في حل الإشكاليات على مسوى الوكالة والوزارة.

من جهة أخرى،قال حاتم دحمان أن الدولة قامت بوضع برامج متنوعة للرفع من التشغيلية على غرار برنامج المبادر الذاتي وبرنامج الشركات الأهلية وتوفير جميع آليات المرافقة والدعم والتمويل.