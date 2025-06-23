عاجل/ هجوم صاروخي إيراني جديد على الكيان الصهيوني..

شنت إيران اليوم (الاثنين) موجة قصف جديدة بالصواريخ على الكيان الصهيوني في اليوم الحادي عشر من الصراع العسكري غير المسبوق بين البلدين، بحسب وسائل إعلام إيرانية وصهيونية .

وأفادت وكالة ((تسنيم الدولية)) للأنباء بتنفيذ “موجة جديدة” من الهجمات الصاروخية ضمن عملية “الوعد الصادق 3″، ضد أهداف في الكيان الصهيوني .

وتسبب سقوط صاروخ بالقرب من محطة كهرباء في جنوب الكيان الصهيوني في انقطاع التيار الكهربائي في البلدات القريبة، وفق ما أوردت صحيفة ((تايمز أوف إسرائيل)) نقلا عن شركة الكهرباء الصهيونية

وبحسب تقديرات الجيش الصهيوني تم إطلاق ستة أو سبعة صواريخ فقط من إيران على أربع موجات في الهجوم.

وتم إطلاق الصواريخ على مدى فترة 40 دقيقة.

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات فيما سُجلت عدة حوادث اصطدام في مناطق مفتوحة.