عاجل/ بعد هجوم إيراني على قاعدة أمريكية في قطر: هذه الدول تغلق مجالها الجوي..

أغلقت كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين مجالهما الجوي بشكل مؤقت وذلك اثر اعلان الحرس الثوري الايراني عشية اليوم الاثنين استهداف قاعدة امريكية في قطر.

وأفاد موقع “فلايت رادار” المتخصص في تتبّع حركة الطيران بأن المجال الجوي لدولة الإمارات مغلق، استناداً إلى بيانات مسارات الطيران الفعلية.

من جهتها، قالت البحرين اليوم الاثنين إنها أغلقت مجالها الجوي مؤقتا “كإجراء احترازي” بعد أن هاجمت إيران قاعدة العديد العسكرية التي تديرها الولايات المتحدة في العاصمة القطرية الدوحة.

وتستضيف البحرين مقر الأسطول الخامس التابع للبحرية الأمريكية الذي يشمل نطاق مسؤوليته الخليج والبحر الأحمر وبحر العرب وأجزاء من المحيط الهندي.

كما قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الكويت أغلقت مجالها الجوي اعتبارا من اليوم الاثنين وحتى إشعار آخر وسط التطورات في المنطقة.

ويأتي التعليق في أعقاب إغلاق قطر والبحرين مجالهما الجوي بعد هجوم إيران على قاعدة العديد العسكرية التي تديرها الولايات المتحدة في العاصمة القطرية الدوحة.

.كما قالت وزارة النقل العراقية إنه تم إغلاق الأجواء أمام حركة الطائرات بما في ذلك المنطقة الجنوبية.