عاجل/ ترامب يعلن عن اتفاق شامل لوقف اطلاق النار بين اسرائيل وايران..

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين عن التوصل إلى اتفاق تام بين إسرائيل وإيران لوقف إطلاق نار كامل وشامل، مؤكدًا أن الاتفاق سيدخل حيّز التنفيذ خلال ست ساعات تقريبًا.

وقال ترامب عبر منشور على منصة ‘تروث سوشيال’: ”رسميا، ستبدأ إيران وقف إطلاق نار، وبعد مرور 12 ساعة ستبدأ إسرائيل وقف إطلاق النار”.

وأضاف: “إذا صمد الاتفاق خلال هذه الساعات، فإننا سنعتبر أن الحرب قد انتهت تمامًا”.

وقال ترامب: بعد 24 ساعة تكون النهاية الرسمية لحرب الـ12 يوما. وكتب: حفظ الله إسرائيل وإيران.

ووجه ترامب تهنئة إلى إسرائيل وإيران على ما وصفها بامتلاكهما القدرة على التحمل والشجاعة والذكاء لإنهاء الحرب، مشيرا إلى أن هذه الحرب كان من الممكن أن تستمر لسنوات وأن تدمر الشرق الأوسط بأكمله.

رويترز