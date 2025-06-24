عاجل/ قبل ساعات من وقف إطلاق النار.. إسرائيل تغتال عالما نوويّا ايرانيا آخر..

قبل ساعات من دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران حيز التنفيذ، شن الجانب الإسرائيلي سلسلة من الهجمات على العاصمة طهران.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم الثلاثاء 24 جوان 2025 أنه هاجم منصات صواريخ غرب إيران.

فيما كشف مسؤول أمني لإذاعة الجيش، أن هجمات واسعة نفذت مساء أمس وشملت عشرات الأهداف، مضيفا أنه تم تنفيذ محاولات لاغتيال شخصيات إيرانية مستهدفة، لكنه لا يزال ينتظر التحقق من مدى نجاحها.

وأكّد أن الجيش هاجم مقرات للحرس الثوري ومنشآت للصناعات العسكرية، ومختبرات نووية، قائلا “بعض الأهداف تم استهدافها سابقًا خلال الحملة”.

وأعلنت طهران اغتيال العالم النووي محمد رضا صديقي صابر فجراً بهجوم إسرائيلي، وفق ما نقل التلفزيون الرسمي الإيراني.

وقبل أيام قليلة، نجا صديقي صابر من محاولة اغتيال مماثلة في طهران، بعدما استُهدف منزله بطائرة مسيّرة، مما أسفر آنذاك عن مقتل ابنه البالغ من العمر 17 عامًا، حسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت قبل نحو شهرين فرض عقوبات على صديقي الذي يُعد من أبرز الخبراء الإيرانيين في مجالات تطوير أجهزة الطرد المركزي وتخصيب اليورانيوم، لدوره في انتشار الأسلحة النووية.

“العربية. نت “