حريق يأتي على 5 هكتارات بمنطقة جرادو بزغوان..وهذه حصيلة الأضرار..

نشب أمس الاثنين، بمنطقة جرادو من معتمدية الزريبة بولاية زغوان، حريق اتى على 5 هكتارات اعشاب جافة وتين شوكي و صبار، وحوالي 100 شجرة زيتون ولوز متفرقة على 4 جيوب.

وقام والي زغوان، كريم البرنجي رفقة المدير الجهوي للحماية المدنية بالجهة، ورئيس منطقة الحرس الوطني، ومعتمد الزريبة بزيارة على عين المكان لمتابعة سير عمليات الإطفاء والإشراف عليها وفق ما ورد بالصفحة الرسمية للولاية “فايسبوك”.

وأكد الوالي على ضرورة مزيد متابعة الإجراءات الوقائية التي يتم اتخاذها لتأمين وحماية المواطنين والثروة الغابية والفلاحية من مخاطر الحرائق خلال فصل الصيف، ومتابعة مدى تطبيق التوصيات الصادرة عن اجتماعات اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بولاية زغوان