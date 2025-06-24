تونس جمعت قرابة 7ر5 مليون قنطار من الحبوب الى غاية يوم 22 جوان 2025

بلغت كميات الحبوب المجمّعة في تونس، الى غاية 22 جوان 2025، حوالي 751ر5 مليون قنطار مسجلة نسقًا تصاعديًا مقارنة بموسم 2019، الذي يُعتبر موسمًا مماثلًا، حيث لم تتجاوز فيه الكميات المجمعة خلال نفس الفترة 293ر3 مليون قنطار.

وتوزعت الكميات المجمعة، وفق بيانات ديوان الحبوب ، على 509ر3 مليون قنطار من القمح الصلب و 269ر0 مليون قنطار من القمح اللين و957ر1 مليون قنطار من الشعير و 017ر0 مليون قنطار من التريتيكال علما وان حبوب الاستهلاك 8ر96 بالمائة و البذور الممتازة 2ر3 بالمائة من إجمالي الكميات.

وتصدرت ولاية باجة، على مستوى الكميات المجمعة، المرتبة الأولى بحوالي 260ر1 مليون قنطار، أي ما يعادل 91ر21 بالمائة من الإجمالي الوطني، تليها كل من ولاية سليانة بنسبة 19ر12 بالمائة و ولاية بنزرت بنسبة 06ر12 بالمائة و ولاية جندوبة بنسبة 97ر11 بالمائة

ويُظهر هذا التقدّم، وفق الديوان الوطني للحبوب، مؤشرات إيجابية لموسم التجميع الحالي، مما يعكس جهودًا مكثفة من مختلف المتدخلين في القطاع من اجل تسريع عملية التجميع.