ايران تنفي إطلاق صواريخ على الكيان بعد بدأ وقف إطلاق النار..#خبر_عاجل

أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الثلاثاء، بأنه لا صحة للتقارير بشأن إطلاق صواريخ من إيران باتجاه الكيان الصهيوني بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وقالت قناة العالم الإيرانية، نقلا عن التلفزيون الرسمي: “ننفي أخبار إطلاق صواريخ من إيران باتجاه الأراضي المحتلة بعد فرض وقف إطلاق النار على الكيان الصهيوني”​​​.

ويذكر أن الجيش الصهيوني كان قد قال اليوم الثلاثاء إن أنظمة الدفاع لديه تعمل على اعتراض صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة ودعا السكان إلى دخول المناطق المحمية والبقاء فيها حتى إشعار آخر.

جاء هذا الإعلان بعد أن أعلن الكيان الصهيوني موافقته على اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق النار مع إيران.