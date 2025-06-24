وزير التربية يزور مركز اصلاح امتحانات شهادة ختم التعليم الاساسي ويدعو ال ضمان مبدأ تكافؤ الفرص

زار وزير التربية، نور الدّين النّوري، اليوم الثلاثاء، مركز اصلاح اختبارات شهادة ختم التعليم الاساسي العام والتقني المفتوح بالمدرسة الاعدادية ابن خلدون بولاية أريانة، داعيا الجميع إلى مواصلة المهامّ الموكولة إليهم بنفس النّسق والمهنيّة والنّزاهة، ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص بين كلّ المترشّحين.

واطّلع الوزير، خلال زيارة العمل التي رافقه فيها المندوب الجهويّ للتّربية بأريانة، فؤاد باللطيّف،على ظروف إصلاح الاختبارات ومدى التقدّم في مراحلها ومدى التزام كل الأطراف المتدخلة بتطبيق إجراءاتها.

ونوّه بمجهودات الإطار التربوي، لما عاينه من حسّ مسؤول وجدّي في التعهّد والتّنظيم، داعيا أن يتمّ ختم هذا الاستحقاق التربويّ الوطنيّ بالنّجاعة المرجوّة وفي الآجال المضبوطة.

وللاشارة فقد أجريت الاختبارات الكتابية من 19 الى 21 جوان 2025 وسيكون الاعلان عن النتائج يوم 7 جويلية 2025.