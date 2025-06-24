عاجل/ ولاية تونس: على المُنتصبين عشوائيا الالتحاق بهذه المواقع غدا

دعا والي تونس كمال بوخريص، اليوم الثلاثاء 24 جوان 2025، كافة الأشخاص المنتصبين سابقا عشوائيا على قارعة الطريق للإتّجار بمواد مختلفة، ممن حظيت مطالبهم بالموافقة على إسنادهم أماكن انتصاب وتحصّلوا على قرارات في الغرض من قبل اللجنة المحدثة بمعتمدية باب بحر لمباشرة عملهم بالفضاءات المحدّدة لهم.

وأكّد والي تونس، في بلاغ صادر عنه، على ضرورة التحاق المعنيين بالأمر بهذه المواقع في أجل أقصاه غدا الاربعاء 25 جوان 2025، مشدّدا على أنّ عدم الامتثال في الآجال المحددة سيُفضي إلى إلغاء القرارات المسندة واعتبار أصحابها متخلّين عنها.

وتتمثّل هذه الفضاءات البديلة المحدثة في كلّ من:

– سوق المنصف باي

– السوق المركزية

– سيدي البشير

– نهج الجزيرة

– نهج المنجي سليم